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В Новосибирске на территории свалки убили четыре собаки

Фото В Новосибирске на территории свалки убили четыре собаки
Фото В Новосибирске на территории свалки убили четыре собаки

Фото: Pixabay.com

В Новосибирске местные жители заявили об убийстве четырёх собак.

В Дзержинском районе местные жители заявили об убийстве четырёх собак. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». По словам авторов публикации, инцидент произошёл на территории свалки в конце прошлой недели, 14 января.

«Кормим собак, которые проживают на территориях автохозяйств. Спасибо работникам, что их от туда не выгоняют. Находится это в Дзержинском районе недалеко от городской свалки. Как бы не кормили, но собачки периодически наведываются на мусорку. 14.01.2023г. в вечернее время водитель водовоза, который ежедневно приезжает на этот мусорный полигон, застрелил четырёх собак. Один кобелек с пулей в голове спасся, выжил», — сказано в публикации.

Неравнодушные граждане заявили, что выясняют личность человека, которого обвиняют в убийстве собак, и планируют привлечь его к ответственности. Также авторы заявили, что ранее за человеком замечали случаи жестокого обращения с животными.

«Одну сучку со щенками недавно удачно пристроили, со слов очевидцев, как оказалось, в неё он тоже стрелял. Теперь понятно откуда у собаки множество ран. То есть это происходит постоянно. Ну это же не дело размахивать огнестрельным оружием», — написано в посте.

Напомним, ранее в Новосибирске объявили награду 50 тысяч за пропавшую собаку Молекулу.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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