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В Новосибирске заявили об утопленнике в котловане

Фото В Новосибирске заявили об утопленнике в котловане
Фото В Новосибирске заявили об утопленнике в котловане

Фото: АСТ-54

Новосибирская полиция проверяет сообщение об утонувшем человеке в Северо-Чемском жилмассиве.

В Новосибирске человек мог утонуть в котловане на территории Северо-Чемского жилмассива. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в группе «АСТ-54» в социальных сетях. Полиция начала проверку, пишет издание «Аиф-Новосибирск».

«Да, сообщение в полицию поступала, сотрудники на место выезжали. Сейчас информация проверяется, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Тем временем на фото, опубликованных в соцсетях, видно работающих на месте предполагаемого происшествия сотрудников полиции и экстренных служб.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с начала 2022 года до конца октября в водоёмах Новосибирской области утонули 47 человек, из них 12 несовершеннолетних. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

Напомним, 17-летний подросток утонул под Новосибирском на глазах четверых детей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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