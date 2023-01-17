В Новосибирской области за охоту в госзаказнике наказан браконьер

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Браконьер, осуществлявший охоту на территории заказника в Чулымском районе Новосибирской области, привлечен к ответственности.

Министерство природы Новосибирской области сообщило о привлечении к ответственности жителя поселка Тулинский за незаконную охоту и убийство самца лося и самца сибирской косули на территории государственного природного заказника «Чикманский» в ноябре 2021 года.

Своими действиями мужчина причинил вред природным ресурсам региона в размере 600 тысяч рублей.

С учетом того факта, что браконьер оплатил нанесённый им вред, решением Мирового судьи 2-го судебного участка Чулымского района от 9 января 2023 года уголовное преследование прекращено. Гражданину назначен судебный штраф в размере 150 тысяч рублей, кроме того, конфискован его карабин «Вепрь».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Чистоозерном районе Новосибирской области по следам шин отследили браконьера. Кроме того, появлялась информация о заключении другого охотника на косуль под стражу на 3 года.