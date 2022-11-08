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Браконьера осудили на 3 года за убийство четырёх косуль под Новосибирском

Фото Браконьера осудили на 3 года за убийство четырёх косуль под Новосибирском
Фото Браконьера осудили на 3 года за убийство четырёх косуль под Новосибирском

Фото: Freepik.com

В Новосибирской области мужчину лишили свободы на 3 года за охоту на косуль.

В 2020 году в Карасукском районе Новосибирской области мужчина убил четырёх косуль без разрешения на охоту. Его осудили, оштрафовали и запретили охотиться. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии региона.

Браконьер охотился в хозяйстве «Южноозерное». Теперь с него взыщут 640 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, а также лишат свободы на 3 года и после этого запретят охотиться на 2 года. Приговор вынес Карасукский районный суд Новосибирской области по ч. 2 ст. 258 УК РФ.

Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин напомнил, что нарушение правил охоты влечет серьёзные последствия.

При желании поохотиться в Новосибирской области можно купить охотничью лицензию на определенный вид или группу видов животных. Так, с начала 2022 года министерство природных ресурсов выдало около 12 тысяч разрешений на охоту, из них 8000 — в МФЦ по всей области.

Также Минприроды Новосибирской области опубликовало сроки промысловой, любительской и спортивной охоты в охотничьих угодьях региона до конца 2022 года. В начале ноября все еще можно охотиться на боровую, водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь, на сибирскую косулю и кабана.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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