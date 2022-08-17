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В Новосибирской области изменили сроки сезона охоты на парнокопытных

Фото В Новосибирской области изменили сроки сезона охоты на парнокопытных
Фото В Новосибирской области изменили сроки сезона охоты на парнокопытных

Фото: pixabay

В 2022 году сезон охоты в Новосибирской области откроется раньше, а продлится дольше.

Сезон охоты на парнокопытных под Новосибирском в 2022 году расширится: охоту на крупную дичь можно будет начать уже 15 сентября. Об этом сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов на пресс-конференции.

Охота на косулю откроется 1 октября, и за сезон охотникам региона разрешается убить 836 животных. Раньше сезон открывался в ноябре.

Также раньше можно будет начать охоту на лося: с 15 сентября, а не с 15 ноября. За сезон охотники области смогут добыть до 93 сохатых.

Среди других важных изменений — запрет нарезного оружия для охоты на птиц. Исключение — малокалиберное нарезное оружие под патрон 5,6 мм для охоты на глухаря, тетерева и рябчика.

Также с осени 2022 года для охоты запрещены тепловизоры и световые устройства. Исключение — охота на медведя и кабана с вышки.

С начала 2022 года министерство природных ресурсов выдало около 12 тысяч разрешений на охоту, из них 8000 — в МФЦ по всей области.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области зарегистрированы 111 частных охотничьих хозяйств, доступных для охоты, а также 57 государственных угодий.

Также стало известно, что задравший корову медведь сбежал от охотников в тайгу. Разрешение на его отстрел будет действовать 3 дня. В случае, если косолапый снова рискнет приблизиться к населённым пунктам, ведомство повторно выдаст разрешение на добычу.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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