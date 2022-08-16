Вырвавший позвоночник у коровы медведь сбежал от охотников в Новосибирской области

Фото с сайта Ohotniki.ru

Напавший на стадо коров в Северном районе Новосибирской области медведь-убийца до сих пор не отстрелен.

Охотники до сих пор не нашли медведя-убийцу, который задрал корову в Северном районе Новосибирской области. Косолапый ушёл в тайгу, а выданное разрешение на его отстрел осталось не использованным. Об этом 16 августа на пресс-конференции в ТАСС сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов.

Как ранее писал Сиб.фм, напавший медведь вырвал позвоночник у одной из коров. Другая с различными ранениями вернулась в деревню. После инцидента Минприроды выдало разрешение на отстрел косолапого. Срок действия документа — три дня.

Как объяснил Севостьянов, за три дня охотникам не удалось найти и застрелить медведя. Скорее всего, он ушел глубоко в лес. Поэтому сейчас специалисты ведут мониторинг ситуации на месте.

В случае, если косолапый снова рискнет приблизиться к населённым пунктам, ведомство повторно выдаст разрешение на добычу.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области зарегистрировано 111 частных охотничьих хозяйств.

Напомним, 8 августа Министерство природных ресурсов и экологии НСО начало приём заявлений и выдачу разрешений на добычу особей барсука и медведя.