Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Медведь вырвал позвоночник у коровы в Новосибирской области

Фото Медведь вырвал позвоночник у коровы в Новосибирской области
Фото Медведь вырвал позвоночник у коровы в Новосибирской области

Фото минприроды НСО, с сайта Ohotniki.ru

В Северном районе Новосибирской области медведь напал на стадо коров.

Минприроды Новосибирской области выдало разрешение на отстрел опасного медведя в Северном районе после нападения зверя на стадо коров. Одна из них погибла, другая с сильнейшими ранами сумела вернуться с пастбища в деревню. Об этом сообщает "МК в Новосибирске" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото Медведь вырвал позвоночник у коровы в Новосибирской области 2

В Минприроды уточнили, что медведь представляет угрозу для жителей Чебаковского сельсовета.

Отмечается, что медведь, скорее всего, был крупный.

«Позвоночник у одной коровы он просто вырвал. Одну корову он убил и разодрал полностью в лесу рядом с деревней», — цитирует издание пресс-секретаря ведомства Ренату Чуприну.

На отстрел опасного медведя дано три дня.

Ранее Сиб.фм писал, как охотнику из Новосибирска Денису Иванову удалось выжить и остаться невредимым после трёх встреч с медведями в северных лесах.

Напомним, 8 августа Министерство природных ресурсов и экологии НСО начало приём заявлений и выдачу разрешений на добычу особей барсука и медведя.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24540
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
17515
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
17138
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
16919
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
13150
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года
13050
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
12211
Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года