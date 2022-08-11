Медведь вырвал позвоночник у коровы в Новосибирской области

Фото минприроды НСО, с сайта Ohotniki.ru

В Северном районе Новосибирской области медведь напал на стадо коров.

Минприроды Новосибирской области выдало разрешение на отстрел опасного медведя в Северном районе после нападения зверя на стадо коров. Одна из них погибла, другая с сильнейшими ранами сумела вернуться с пастбища в деревню. Об этом сообщает "МК в Новосибирске" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минприроды уточнили, что медведь представляет угрозу для жителей Чебаковского сельсовета.

Отмечается, что медведь, скорее всего, был крупный.

«Позвоночник у одной коровы он просто вырвал. Одну корову он убил и разодрал полностью в лесу рядом с деревней», — цитирует издание пресс-секретаря ведомства Ренату Чуприну.

На отстрел опасного медведя дано три дня.

Ранее Сиб.фм писал, как охотнику из Новосибирска Денису Иванову удалось выжить и остаться невредимым после трёх встреч с медведями в северных лесах.

Напомним, 8 августа Министерство природных ресурсов и экологии НСО начало приём заявлений и выдачу разрешений на добычу особей барсука и медведя.