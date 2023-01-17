Вице-мэру Новосибирска Скатову утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о клевете

Фото со страницы Артема Скатова в "ВК"
В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя мэра города Артема Скатова.
В Новосибирске прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя мэра Артема Скатова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, Скатов распространил заведомо ложные сведения в интернете, порочащие честь и достоинства депутата Госдумы Дмитрия Савельева.
Через один из каналов в телеграме он попросил опубликовать написанный текст с «негативной» информацией о потерпевшем.
Сейчас уголовное дело направлено в мировой суд Октябрьского района города Новосибирска.
Как ранее писал Сиб.фм, заместитель мэра Новосибирска Артём Скатов прокомментировал дело о клевете, по которому он проходит в качестве подозреваемого.
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