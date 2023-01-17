Врач в Новосибирске назвал группу риска заражения флуроной

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Новосибирский специалист рассказал о людях, подверженных заражению болезнью, включающей одновременно коронавирус и грипп.

Риск заразиться флуроной повышен у беременных женщин, детей до одного года и людей старше 65 лет. Об этом в разговоре с «АиФ-Новосибирск» сообщила врач-терапевт сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Анастасия Ишмухаметова. По её словам, таким людям сложнее сложнее справиться с коронавирусной инфекцией и гриппом одновременно.

«‎Кроме того, в зоне риска медперсонал, люди, которые не соблюдает противоэпидемиологические меры и люди с любыми иммунодефицитными состояниями: у обладателей слабого иммунитета эффект от одной инфекции может усилиться за счет другой»‎, — рассказала Ишмухаметова.

По словам специалиста, при заражении двумя вирусами одновременно один из них может закрепиться.

«‎Но иногда клиническая картина и у гриппа, и у ковида может быть схожа: повышение температуры тела выше 38 °С, выраженная головная боль, ломота в теле, сухой кашель. Тут сложно говорить однозначно»‎, — отметила терапевт.

При этом в результате заражения флуроной чаще всего наблюдаются симптомы гриппа. Среди них высокая температура, интоксикация, поражения дыхательных путей. У людей со сниженным иммунитетом возможны трахеобронхит и пневмония. В то же время симптомы коронавирусной инфекции отходят на второй план.

Напомним, в Новосибирске отмечается массовое заражение флуроной.