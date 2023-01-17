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Житель Новосибирска убил соседку и сжёг её дом

Фото Житель Новосибирска убил соседку и сжёг её дом
Фото Житель Новосибирска убил соседку и сжёг её дом

Фото: СКР

В Новосибирске осудили пожилого местного жителя за убийство соседки и уничтожение её имущества.

Жителя Новосибирска признали виновным в убийстве и уничтожении имущества престарелой соседки. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

«Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом 5 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в сообщении ведомства.

Инцидент произошёл утром 25 декабря 2021 года. 70-летний мужчина проник в дом к пожилой соседке в Ленинском районе и убил её ударом ножа в шею. Позже осуждённый вернулся в дом и поджёг его, чтобы скрыть следы преступления.

«В результате поджога собственнику жилого помещения причинен ущерб в значительном размере. Мотивом совершения преступлений явились длительные конфликтные отношения между соседями», — уточнили в СК.

Пожилого новосибирца судили по статьям об убийстве, умышленном повреждении имущества и незаконном проникновении.

Напомним, ранее житель Новосибирской области убил знакомого ножом за пьяную драку.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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