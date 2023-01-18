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Депутат Новосибирска Ростислав Антонов показал Аллею ангелов в Донецке

Фото Депутат Новосибирска Ростислав Антонов показал Аллею ангелов в Донецке
Фото Депутат Новосибирска Ростислав Антонов показал Аллею ангелов в Донецке

Фото: Ростислав Антонов

Депутат из Новосибирска снял на видео Аллею ангелов в Донецке, установленную в честь погибших детей.

Новосибирский депутат Ростислав Антов посетил Аллею ангелов в Донецке, которую установили в честь погибших детей в Донецке.

Антов поделился, что есть события о которых нужно помнить всегда и объяснил, ради чего мы ведем борьбу, живём и умираем.

«Был вчера на донецкой Аллее ангелов — скромном мемориале детям погибших от рук украинских нацистов. Невинных жертвах агрессии, память о которых мы должны сохранить», — отметил он

В этот же день в очередной раз обстреляли город. По его словам, разрушен ТЦ, жилой дом и, к сожалению, погибли мирные люди.

«Это прямое следствие того, что преступная людоедская идеология захватила власть в Киеве», — пояснил Антонов.

Как ранее писал Сиб.фм, с четвёртой поездки в ДНР депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов стал советником главы ДНР Дениса Пушилина по гуманитарным вопросам.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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