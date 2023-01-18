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общество

Депутат Ростислав Антонов нашёл мобилизованных из Новосибирской области

Фото Депутат Ростислав Антонов нашёл мобилизованных из Новосибирской области
Фото Депутат Ростислав Антонов нашёл мобилизованных из Новосибирской области

Скриншот с видео Ростислава Антонова

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов продолжает путешествие по ДНР — на этот раз он навестил мобилизованных на Авдеевском направлении.

Как сообщил новосибирский депутат Ростислав Антонов на своей странице в соцсетях, он продолжает объезжать лагеря мобилизованных из Новосибирской области.

«Достаточно большое количество наших бойцов сейчас воюет на Авдеевском направлении, заехал к ним, привёз теплые вещи, продукты и медикаменты, — пишет Ростислав Антонов.

— Настрой у ребят боевой, передают большой привет и благодарность всем землякам за поддержку. Все мы очень ждём их возвращения домой с победой».

В свою очередь, мобилизованные на снятом видео Ростислава Антонова поблагодарили всех за присланные вещи.

«Вот с Барабинска всё доехало, вот с Красноярска и с Нижнего Новгорода. Мы нашли в городе Ясиноватая наших ребят-сибиряков. Всё будет хорошо, победа будет за нами!» — заключил Ростислав Антонов.

Также напомним, что сегодня новосибирский депутат снял на видео Аллею ангелов в Донецке, установленную в честь погибших детей.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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