«Дизайнмастер» отказался от иска против начальника управления мэрии Новосибирска Олега Хорошунова

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Компания «Рекламные технологии» отозвала из суда иск против начальника управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олега Хорошунова и городского обкома КПРФ.

В среду, 18 января, после полугода судебного разбирательства компания «Рекламные технологии» (бренд «Дизаймастер») отозвала иск против начальника управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олега Хорошунова и городского обкома КПРФ, которых ранее обвиняла в нанесении ущерба деловой репутации. Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по этому делу.

Напомним, в марте 2022 года на заседании комиссии городского совета депутатов обсуждали вопросы размещения на улицах Новосибирска рекламных билбордов и экранов и, в частности, раскритиковали работу компании «Рекламные технологии», в результате чего «Дизайнмастер» решил обратиться в суд с исковым заявлением.

«Мы этот отзыв расцениваем как проигрыш ООО «Рекламные технологии». Если бы они его не отозвали, то решение бы было в нашу пользу. Потому что и протоколы, и видеозапись говорит о том, что основания для иска были абсолютно выдуманными. Мы естественно историю не закрываем. Будем взыскивать судебные издержки», — заявил Хорошунов.

Ранее Сиб.фм сообщил об обращении президента России Владимира Путина, запланированном на 18 января. Кроме того, появлялась информация, что следователи СКР проверяют перелом руки пассажирки в новосибирском автобусе.