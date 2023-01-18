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«Дизайнмастер» отказался от иска против начальника управления мэрии Новосибирска Олега Хорошунова

Фото «Дизайнмастер» отказался от иска против начальника управления мэрии Новосибирска Олега Хорошунова
Фото «Дизайнмастер» отказался от иска против начальника управления мэрии Новосибирска Олега Хорошунова

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Компания «Рекламные технологии» отозвала из суда иск против начальника управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олега Хорошунова и городского обкома КПРФ.

В среду, 18 января, после полугода судебного разбирательства компания «Рекламные технологии» (бренд «Дизаймастер») отозвала иск против начальника управления художественного облика города мэрии Новосибирска Олега Хорошунова и городского обкома КПРФ, которых ранее обвиняла в нанесении ущерба деловой репутации. Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по этому делу.

Напомним, в марте 2022 года на заседании комиссии городского совета депутатов обсуждали вопросы размещения на улицах Новосибирска рекламных билбордов и экранов и, в частности, раскритиковали работу компании «Рекламные технологии», в результате чего «Дизайнмастер» решил обратиться в суд с исковым заявлением.

«Мы этот отзыв расцениваем как проигрыш ООО «Рекламные технологии». Если бы они его не отозвали, то решение бы было в нашу пользу. Потому что и протоколы, и видеозапись говорит о том, что основания для иска были абсолютно выдуманными. Мы естественно историю не закрываем. Будем взыскивать судебные издержки», — заявил Хорошунов.

Ранее Сиб.фм сообщил об обращении президента России Владимира Путина, запланированном на 18 января. Кроме того, появлялась информация, что следователи СКР проверяют перелом руки пассажирки в новосибирском автобусе.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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