Следователи СКР проверяют перелом руки пассажирки в новосибирском автобусе

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Следственном комитете по Новосибирской области заинтересовались падением женщины в троллейбусе — назначена проверка.

Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, инцидент произошёл 12 января в троллейбусе №23. Женщина ехала до остановки «Строитель», но в один из моментов водитель резко затормозил, и женщина упала, ударившись головой.

«В результате произошедшего женщина-пассажир упала, получив травму в виде перелома руки. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки»,

— сообщили с СУ СКР по Новосибирской области.

После того, как следователи проведут проверку и допросят всех свидетелей и участников инцидента, будет принято решение о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, 13 января едва не закончилось трагедией ещё одно ЧП: на улице Курчатова школьница поскользнулась и упала перед колёсами автобуса.