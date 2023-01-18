Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

Авто проиcшествия

Следователи СКР проверяют перелом руки пассажирки в новосибирском автобусе

Фото Следователи СКР проверяют перелом руки пассажирки в новосибирском автобусе
Фото Следователи СКР проверяют перелом руки пассажирки в новосибирском автобусе

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Следственном комитете по Новосибирской области заинтересовались падением женщины в троллейбусе — назначена проверка.

Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, инцидент произошёл 12 января в троллейбусе №23. Женщина ехала до остановки «Строитель», но в один из моментов водитель резко затормозил, и женщина упала, ударившись головой.

«В результате произошедшего женщина-пассажир упала, получив травму в виде перелома руки. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки»,

— сообщили с СУ СКР по Новосибирской области.

После того, как следователи проведут проверку и допросят всех свидетелей и участников инцидента, будет принято решение о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, 13 января едва не закончилось трагедией ещё одно ЧП: на улице Курчатова школьница поскользнулась и упала перед колёсами автобуса.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14660
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
11614
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10419
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
9073
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8101
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8044
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты
7805
В Новосибирске отмечается массовое заражение флуроной