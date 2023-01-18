Экс-губернатор Свердловской области предложил сделать Новосибирск столицей России

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

По мнению бывшего свердловского губернатора, Новосибирск больше подходит для столицы России.

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель предложил перенести столицу России в Новосибирск. Об этом пишет URA.ru, цитируя выступление экс-чиновника в ходе выступления в Уральском институте управления РАНХиГС.

«Конечно, столицу надо менять. Я думаю, что Новосибирск больше подходит», — прокомментировал он.

Своё мнение Россель объяснил расположением Новосибирска. По его словам, крупнейший сибирский город находится значительно дальше от западной границы, чем Москва, что позволило бы обезопасить столицу от нападения потенциального противника.

Отметим, что ранее уже высказывались предложения об изменении столицы государства. Так, в марте российский бизнесмен Олег Дерипаска выступил за перенос столицы в Сибирь – в Новосибирск или Красноярск. По его мнению, в условиях санкций это позволит сконцентрироваться на развитии отношений с Азией.

Напомним, в 2021 году министр обороны России Сергей Шойгу уже выступал с предложением возвести в Сибири несколько новых крупных городов. И в один из них перенести столицу России.

Напомним, ранее Путин оценил возможность переноса столицы в Новосибирск.