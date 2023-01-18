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общество

Фейковое видео с жалобами наемника из Новосибирска сняли антироссийские актеры

Фото Фейковое видео с жалобами наемника из Новосибирска сняли антироссийские актеры
Фото Фейковое видео с жалобами наемника из Новосибирска сняли антироссийские актеры

Фото: скриншот тз тг-канала

Видео с жалобами военного на обстановку в Соледаре, опубликованное в одном из тг-каналов, снято антироссийскими авторами.

Фейковый ролик с жалобами якобы военного из Новосибирска на условия в Соледаре появился в скандальном телеграм-канале Nevideo. Ресурс отличают регулярные публикации ложной информации.

В ролике военный в маске сообщает, что солдаты якобы не чувствуют поддержки армейского руководства.

При этом, по данным "Вести Новосибирск", видео является обычной постановкой, а актеры не имеют отношения к российским военнослужащим. Снявшихся в фейковом видео мужчин выдает такая деталь, как шапка-ушанка, надетая поверх балаклавы. Иностранцы именно там представляют себе жителей России.

Кроме того, снявшиеся в видео герои с акцентом говорят по-русски и с трудом подбирают слова.

Как ранее писал Сиб.фм, военный из Новосибирска раскритиковал анонимное видео военнослужащих, которые обращались к руководству области.

Напомним, в 2023 году несколько военнослужащих из Новосибирской области получили первые отпуска после отправки в зону СВО.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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