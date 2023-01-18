Глава ГУ МЧС по Новосибирской области Орлов рассказал, когда и с кем ныряет на Крещение

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Уже вырезаны все 30 купелей, которые откроют на Крещение в Новосибирской области. Их приёмкой занимаются спасатели — глава регионального Управления МЧС Виктор Орлов также рассказал: будет ли окунаться в иордань сам.

Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов частенько сам принимает участие в крещенских купаниях. Накануне он рассказал: от чего зависит это решение, и есть ли температуры, при которых от традиции приходится отказываться.

«Вы знаете, это по настроению: ориентируешься уже там. Такой задачи: обязательно нырнуть – её нет. Но чаще ныряю, чем нет. Иногда всё зависит от коллектива: пришёл заразительный коллектив – то почему бы и нет?» — ответил на вопрос журналиста Сиб.фм Виктор Орлов.

Также глава ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказал, что заразительный пример чаще всего показывает Александр Карелин. При этом главного спасателя не пугают и температуры ниже – 39 градусов.

«Самое сложное нырнуть это с головой. А если опускаться по шею, как делает большинство женщин, то вы даже не заметите. Вы выйдите, вытретесь, и через 15 минут поймёте, что можно и ещё зайти. Потому что идёт такой выброс энергии, что вам становится жарко. Но чем теплее, тем тяжелее нырять, например, если всего лишь минус 10 градусов»,

- добавил Виктор Орлов.

Главный спасатель Новосибирской области знает и такие случаи, когда православные ныряют по четыре раза за Крещение, а купель на Димитровском мосту чаще всего остаётся самым популярным местом.