В Новосибирске показали изготовление купели для Крещенских купаний 19 января

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске подготовили купели к Крещенским купаниям.

В среду, 18 января, в Новосибирске прорубили купель на пожарном причале в Ленинском районе Новосибирска. Это уже вторая из шести запланированных прорубей, которые появятся в городе к Крещению. О процессе изготовления купели и условиях купания рассказал Сиб.фм начальник отдела безопасности людей на водных объектах по МЧС региона Юрий Карпов.

Всего Новосибирской области запланированы 30 официальных купелей. Заявку на последнюю подали утром 18 января, за день до Крещения. Безопасность будет обеспечена на каждом объекте: около каждой купели будут спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи. Суммарно обеспечивать безопасность людей будут более 500 человек.

«На территории Новосибирска будет организовано 6 купелей, одна из них уже готова полностью, в Затоне. Выставлены все палатки, купель прорублена», — сообщил сотрудник МЧС.

Юрий Карпов подчеркнул, что купели в Затоне, на пляже Бумеранг и в Кольцово будут работать круглосуточно. и порекомендовал приходить к ним с ночи, чтобы избежать долгого ожидания и скопления больших толп и очередей. У всех остальных купелей есть график работы — его и местоположение прорубей ранее публиковали на Сиб.фм.

В МЧС ожидают, что самая большая нагрузка будет именно на купели в городской черте в ночи с 18 на 19 и с 19 на 20 января. По опыту прошлых лет можно оценить, что желающих искупаться становится сильно меньше только после 3 часов ночи, а затем с утра поток посетителей возобновится.

«Основная масса людей будет принимать процедуру с утра и до ночи следующего дня», — сообщил Карпов.

В Новосибирской области на водных объектах дежурят патрули МЧС и сотрудники районных администраций, которые следят, чтобы не организовывались неофициальные купели. В 2023 году известно о 30 таких местах. Попытки устроить купания в неорганизованных местах будут пресекать — либо договариваться на официальную организацию, с обеспечением безопасности и палатками для согревания.

По данным МЧС, на всех водных объектах в Новосибирской области толщина льда от 50 до 80 сантиметров — это считается безопасным, чтобы выдержать автомобили и множество пеших людей.

Чтобы погружение в купелях было безопасным, под водой устанавливаются ограничения.

«В купель устанавливается деревянный короб, который погружается под воду. Глубина его не превышает 120 сантиметров. Под водой короб закрыт со всех сторон, чтобы человек не мог из него никуда выскочить, а в купель с одной или с двух сторон делаются сходни. К купели самой проложены или деревянные настилы, или на лёд укладывается сено. Но и на деревянные настилы тоже обычно накладывают сено, потому что со временем они становятся скользкими. Настилы продолжаются до места раздевания — чаще всего это две стоящие рядом палатки с обогревом. Также у нас есть освещение для тех, кто работает в ночное время», — объяснил Юрий Карпов.

Ранее врач Балабушевич рассказал, кому нельзя нырять в прорубь на Крещение.