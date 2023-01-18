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Космонавт Анна Кикина из Новосибирска провела экскурсию по МКС

Фото Космонавт Анна Кикина из Новосибирска провела экскурсию по МКС
Фото Космонавт Анна Кикина из Новосибирска провела экскурсию по МКС

Фото: правительство Новосибирской области

Новосибирский космонавт Анна Кикина провела экскурсию по МКС для посетителей детско-юношеского центра «Планетарий».

В Детско-юношеском центре «Планетарий» в Новосибирске прошёл прямой эфир с космонавтом Анной Кикиной.

Астронавт из столицы Сибири рассказала школьникам о проводимых российским экипажем на борту космической станции экспериментах, таких как изучение динамики взаимоотношений на разных стадиях полета, что помогает оказать медико-психологическую поддержку и своевременную помощь.

Также россияне на борту МКС проводят эксперимент «Ураган», регистрируя развитие и масштабы катастрофических явлений природного и техногенного характера на поверхности планеты. Кроме того, наблюдения из космоса помогают в сохранении лесов: оценка площади лесных массивов, типов растительности, границ вырубки, повреждений от пожаров и вредителей — это входит в задачи космического эксперимента «Дубрава».

Кикина также ответила на вопросы школьников и определила среди них три самых интересных – их авторы получат «космические» сувениры.

Ранее корреспондент Сиб.фм побывал в частном зоопарке и поделился несколькими десятками фотографий его обитателей.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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