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В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой
Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске показали животных из контактного зоопарка зимой.

В новосибирском зоопарке «Обитаемый остров» на Затулинке обитают животные разных видов и пород. Их объединяет готовность к контакту с посетителями. Корреспондент Сиб.фм побывал в частном зоопарке и поделился несколькими десятками фотографий его обитателей.

В больших открытых вольерах на улицу выходят козы, пони и... эму.

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 2

Эти казуарообразные, которые раньше считались родственниками страусов, неплохо переносят сибирскую зиму в теплых помещениях, но не против погулять на улице.

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 3

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 4

Козы и козлы, как и остальные обитатели зоопарка, не против поесть из рук — но только ту еду, которую разрешать им выдать сотрудники.

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 5

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 6

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 7

Примерно такого кабана по кличке Степан жители Новосибирска видели на свободном выгуле в микрорайоне «ОбьГЭС».

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 8

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 9

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 10

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 11

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 12

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 13

В закрытых вольерах живут более теплолюбивые обитатели. Например, валлаби — миниатюрный «родственник» кенгуру.

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 14

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 15

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 16

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 17

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 18

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 19

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 20

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 21

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 22

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 23

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 24

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 25

Австралийская бородатая агама, несмотря на угрожающий вид, иногда живет в домах как питомец — его также можно покормить сверчками и тараканами.

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 26

Но есть некоторые вольеры, которые открывать не рекомендуется.

Фото В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой 27

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирском зоопарке родился детеныш золотистоголовых тамаринов.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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