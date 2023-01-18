В Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске показали животных из контактного зоопарка зимой.

В новосибирском зоопарке «Обитаемый остров» на Затулинке обитают животные разных видов и пород. Их объединяет готовность к контакту с посетителями. Корреспондент Сиб.фм побывал в частном зоопарке и поделился несколькими десятками фотографий его обитателей.

В больших открытых вольерах на улицу выходят козы, пони и... эму.

Эти казуарообразные, которые раньше считались родственниками страусов, неплохо переносят сибирскую зиму в теплых помещениях, но не против погулять на улице.

Козы и козлы, как и остальные обитатели зоопарка, не против поесть из рук — но только ту еду, которую разрешать им выдать сотрудники.

Примерно такого кабана по кличке Степан жители Новосибирска видели на свободном выгуле в микрорайоне «ОбьГЭС».

В закрытых вольерах живут более теплолюбивые обитатели. Например, валлаби — миниатюрный «родственник» кенгуру.

Австралийская бородатая агама, несмотря на угрожающий вид, иногда живет в домах как питомец — его также можно покормить сверчками и тараканами.

Но есть некоторые вольеры, которые открывать не рекомендуется.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирском зоопарке родился детеныш золотистоголовых тамаринов.