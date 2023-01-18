Обращение Путина 18 января 2023: о чем объявит президент

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В среду, 18 января, президент России Владимир Путин в прямом эфире из Санкт-Петербурга обратится к гражданам.

В среду, 18 января, президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург и обратится к гражданам в прямом эфире, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент отправится в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Путин возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» и монументу «Родина-мать», а также проведет встречу с ветеранами Великой Отечественной войны.

Родители главы государства были жителями Ленинграда и прошли блокаду от начала до конца. Прорыв фашистского окружения 18 января 1943 года и последующее освобождение города к 27 января 1944 года стали переломными моментами в Великой Отечественной войне.

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