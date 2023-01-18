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Пожарные из Новосибирской области будут учить добровольцев ЛНР

Фото Пожарные из Новосибирской области будут учить добровольцев ЛНР
Фото Пожарные из Новосибирской области будут учить добровольцев ЛНР

Фото из архива Сиб.фм

ГУ МЧС России по Новосибирской области выиграло грант и теперь возьмётся за обучение пожарных добровольцев из Луганской Народной республики.

Добровольные пожарные спасатели Новосибирской области выиграли президентский грант на 2023 год и станут наставниками для участников проекта «Народный Огнеборец Беловодского района ЛНР». Теперь сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области возьмутся за формирование добровольных пожарных дружин в Луганской Народной Республике.

«У них вообще не было добровольцев: они с советского периода их похоронили. Мы инициативно вышли с предложением в администрацию района. Администрация района поддержала: на пяти предприятиях Беловодского района были организованы добровольные пожарные команды. Они работают также как подразделения пожарной охраны», — рассказал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Планируется, что добровольцы из ЛНР приедут на обучение в Новосибирск. В дальнейшем члены добровольного общества должны защитить от пожаров более 10 тысяч жителей Беловодского района.

«На территории поселений планируется сформировать 5 добровольных пожарных команд, полностью оснащенных противопожарным оборудованием. Каждый доброволец пройдет теоретическую и практическую подготовку и будет обеспечен экипировкой. Руководители пожарных команд и кураторы от района пройдут усиленную программу подготовки и получат консультационную и практическую помощь от специалистов Новосибирской области»,

- добавил руководитель региональной общественной организации «Добровольные пожарные и спасатели Новосибирской области» Павел Капчиц.

Также напомним, что ранее 14 сотрудников ГУ МЧС России по Новосибирской области ушли добровольцами на СВО в званиях рядовых и офицеров.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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