Пожарные из Новосибирской области будут учить добровольцев ЛНР

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ГУ МЧС России по Новосибирской области выиграло грант и теперь возьмётся за обучение пожарных добровольцев из Луганской Народной республики.

Добровольные пожарные спасатели Новосибирской области выиграли президентский грант на 2023 год и станут наставниками для участников проекта «Народный Огнеборец Беловодского района ЛНР». Теперь сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области возьмутся за формирование добровольных пожарных дружин в Луганской Народной Республике.

«У них вообще не было добровольцев: они с советского периода их похоронили. Мы инициативно вышли с предложением в администрацию района. Администрация района поддержала: на пяти предприятиях Беловодского района были организованы добровольные пожарные команды. Они работают также как подразделения пожарной охраны», — рассказал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Планируется, что добровольцы из ЛНР приедут на обучение в Новосибирск. В дальнейшем члены добровольного общества должны защитить от пожаров более 10 тысяч жителей Беловодского района.

«На территории поселений планируется сформировать 5 добровольных пожарных команд, полностью оснащенных противопожарным оборудованием. Каждый доброволец пройдет теоретическую и практическую подготовку и будет обеспечен экипировкой. Руководители пожарных команд и кураторы от района пройдут усиленную программу подготовки и получат консультационную и практическую помощь от специалистов Новосибирской области»,

- добавил руководитель региональной общественной организации «Добровольные пожарные и спасатели Новосибирской области» Павел Капчиц.

Также напомним, что ранее 14 сотрудников ГУ МЧС России по Новосибирской области ушли добровольцами на СВО в званиях рядовых и офицеров.