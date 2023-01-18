Позывной «Молодой». Многодетный отец из Новосибирской области Пётр Леонов погиб на руках брата в зоне СВО

Фото: предоставлены дочерью Петра Леонова

О гибели мобилизованного Петра Леонова из Новосибирской области его семья узнала из сообщений в WhatsApp: мужчина скончался 14 января 2022 года от осколочного ранения на СВО.

48-летний отец троих детей из Новосибирской области Пётр Леонов вызвался на СВО добровольцем. Хотел «прикрыть» молодых парней, которые еще не видели жизни. Это решение стоило ему собственной жизни. 14 января сибиряк погиб в зоне спецоперации. Сейчас близкие ждут прибытия тела, чтобы похоронить героя в родном селе Воробьёво Венгеровского района.

«Решил пойти за них»

Петр Леонов работал трактористом в селе Павлово Венгеровского района. У него была большая семья — жена и трое детей. Односельчане отзывались о сибиряке как о добром и отзывчивом человеке, который всегда приходил на помощь. Для детей был опорой, поддерживал их, давал напутствия. Но осенью 2022 года все изменилось — Петр Леонов решил отправиться на СВО добровольцем.





"Он говорил, что на СВО могут погибнуть молодые пацаны, которые еще жизни не видели. Поэтому он решил пойти за них", — рассказала Сиб.фм дочь героя Ирина.

Попасть на спецоперацию с первой попытки не удалось — из-за медицинской волокиты Леонова отпустили домой. Впрочем, через некоторое время пришла повестка. Многодетный отец увидел в этом знак: значит, надо ехать.

"Он позвонил из Куйбышево. Показал по видео повестку. Я долго ревела", — поделилась дочь погибшего.

Вместе с Петром Леоновым мобилизовали его родного брата Сергея, впоследствии они даже попали в один отряд, в разведгруппу.

Позывной «Молодой»

Несмотря на возраст, боевые товарищи дали Петру позывной "Молодой". Он был одним из старших в группе, и младшие бойцы решили пошутить. Прозвище быстро «прицепилось», сменив настоящее имя.





"Я сама тогда долго смеялась, когда папа мне это сказал", — вспоминает Ирина.

Петр часто звонил домой с неизвестных номеров. За 2 часа до Нового года поздравил семью с праздником.

Роковой день

Ирина узнала о смерти отца из сообщений в группе родственников в WhatsApp.

"Я утром зашла, как обычно тик-токи поскидывали. Я не стала смотреть, но потом будто меня черт дернул прочитать все сообщения", — поделилась она

В самом конце переписки девушку ждало страшное сообщение — отец погиб 14 января. Об этом написала ее тетя, которой позвонил брат Петра Сергей.

"Я сначала не поняла, я думала ей сон такой приснился, и она решила поделиться с нами, но потом я позвонила тете и все поняла", — рассказала Ирина





Пётр погиб 14 января на руках родного брата. Последними словами сибиряка стали: "Всё, всё, всё".

По словам Сергея, в тот день они попали под артиллерийский обстрел врага. Осколок ранил мужчину в область груди. Спустя пару минут он скончался.

Родственники Петра Леонова пока не получили в Минобороны официальных подтверждений гибели мужчины. В военкомате посоветовали уточнять информацию в Ростовской области.

«Пока не смогли дозвониться. Ждем, когда привезут тело, чтобы похоронить отца в родном селе», — подытожила дочь героя.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске опубликованы 18 фото военнослужащих, погибших в зоне СВО.