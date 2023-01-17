В Новосибирске опубликовали фотографии погибших участников СВО

Фото: freepik.com; АСТ-54; "Новосибирск скорбит"; администрация Краснообска; администрация Венгеровского района; администрация Баганского района

Опубликованы фотографии погибших участников СВО, приехавших из Новосибирской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, 21 сентября того-же года была объявлена частичная мобилизация среди населения страны.

Многие жители Новосибирской области были мобилизованы, или отправились на фронт добровольно, однако многие из наших воинов героически погибли, выполняя свой долг, защищая товарищей и спасая гражданских.

«МК в Новосибирске» опубликовал подборку фотографий бойцов из нашего региона, погибших на поле боя, отметив, что на данный момент назвать точное число погибших и собрать все их портреты не представляется возможным.

Роман Кулешов, Баганский район

Роман провел в зоне СВО около пяти месяцев.

Преподаватель лицея, где учился Роман Кулешов, рассказала, что у мальчика был мягкий характер, так как его воспитывала одна мама, но его закалила армия.

Воин погиб в декабре 2022 года, а на родине с ним простились 13 января. Точная дата смерти не сообщается, так как тело Романа нашли спустя время.

Андрей Болдырев, Новосибирск

Сержант погиб в селе Белогорка Херсонской области 6 сентября 2022 года во время миномётного обстрела.

Награжден Орденом Мужества, медалью «Участнику военной операции в Сирии» и юбилейным знаком за военную службу.

Петр Леонов, Венгеровский район

48-летний отец троих детей, проживший всю жизнь в Венгеровском районе НСО, погиб в зоне проведения спецоперации, попав под минометный обстрел 14 января.

Мужчина был добровольцем, близкие вспоминают его как доброго и честного человека.

Александр Дулин, Краснообск

29-летний ефрейтор и наводчик-оператор БМП погиб во время исполнения воинского долга.

Родные и близкие вспоминают погибшего как доброго и отзывчивого человека, а также внимательного сына, мужа и отца.

С бойцом простились 13 января.

Дмитрий Крюков, Сузунский район

26-летний гвардии капитан и командир танковой роты танкового батальона мотострелкового полка погиб в зоне проведения СВО в ходе выполнения боевых задач

Мужчину похоронили в селе Бобровка в ноябре 2022 года. Земляки вспоминают его как скромного и заботливого человека. На родине у него остались дочка, бывшая супруга, родители и брат.

Сиб.фм выражает соболезнования и благодарность семьям наших погибших земляков.

Ранее мы сообщали, что вице-мэру Новосибирска Скатову утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о клевете. Кроме того, появлялась информация о том, как в Новосибирскую область попала корь.