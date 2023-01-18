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политика общество

Путин назвал цели и задачи специальной операции на Украине

Фото Путин назвал цели и задачи специальной операции на Украине
Фото Путин назвал цели и задачи специальной операции на Украине

Фото: kremlin.ru

Сегодня, 18 января, в прямом эфире из Санкт-Петербурга президент России Владимир Путин обратится к гражданам — он объяснил цели и задачи СВО.

Президент России отправится в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Владимир Путин возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» и монументу «Родина-мать». Президент России в рамках мероприятия встретился и с ветеранами Великой Отечественной войны.

Рассказал глава государства о целях и задачах СВО, которая, по мнению Владимира Путина, продолжается со времён отделения Крыма.

«Всё, что мы делаем сегодня, в том числе в специальной военной операции, это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают»,

- отметил Владимир Путин.

Также президент России заявил, что на Украине «понимают, что делают», например, «с воссозданием так называемых заградотрядов, которые использовались во время Второй мировой войны, и с Русской православной церковью. Это все не пройдет им даром. У меня сомнений нет».

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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