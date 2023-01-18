Самарский эксперт дала рекомендации по поиску психолога

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По словам самарского психолога Дарьи Мельниковой, хорошего специалиста можно найти по рекомендациями или на специальных сервисах по подбору психолога.

Самарский психолог Дарья Мельникова дала рекомендации по поиску психолога. По ее словам, хорошего специалиста можно найти по рекомендациями, на специальных сервисах по подбору психолога или в городских социальных центрах. Однако, часто бывают случаи, что «передача»психолога происходит из рук в руки, пишет sova.info.

«Каждый человек по-своему выбирает специалиста. Но не стоит идти к специалисту, который уже работает с кем-то из вашей семьи или близких, так как это влияет на качество вашей терапии», — объяснила Мельникова.

Как отмечает психолог, еще одним важным фактором является то, что практикующий психолог сам постоянно посещает личную терапию. На специальных сервисах подбора психологов без этого условия специалиста не принимают в команду, добавила она.

«Рекомендую также знакомиться со специалистом посредством звонка, это снизит волнение и тревогу перед первой установочной сессией. При первой встрече заключается чаще всего устный договор об условиях предоставления помощи», — посоветовала эксперт.

Напомним, психолог перечислила типичные ошибки родителей при воспитании подростков.