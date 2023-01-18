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«Сибирь» уверенно обыграла «Нефтехимик» на своей площадке

Фото «Сибирь» уверенно обыграла «Нефтехимик» на своей площадке
Фото «Сибирь» уверенно обыграла «Нефтехимик» на своей площадке

Фото: ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» одолел нижнекамский «Нефтехимик» на своём льду.

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл «Нефтехимик» из Нижнекамска на своей площадке. Матч регулярного Чемпионата КХЛ прошёл в Новосибирске в четверг, 18 января.

К концу первого периода ни одна команда не открыла счёт в матче. Первую шайбу во встрече забросил «Нефтехимик», однако «Сибирь» оперативно ответила и сравняла счёт. К концу второй двадцатиминутки сибиряки реализовали большинство и увеличили разрыв, а затем и забросили третью шайбу в ворота гостей.

Ещё один гол хозяева забили в последнем периоде. Итог встречи — 4:1.

Напомним, ранее «Сибирь» обыграла «Барыс» на выезде.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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