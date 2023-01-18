Священник из Новосибирска рассказал о крещенских купаниях в домашних условиях

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Можно ли провести крещенские купания в домашних условиях, рассказал священник из Новосибирска.

В день Крещения 19 января православные верующие считают, что вода становится священной, а потому домашний душ, ванна, посещение бани или сауны легко заменит омовение в ледяную воду проруби. Такую интерпретацию крещенских купаний прокомментировал священник Вознесенского собора Дмитрий Сальников для «МК в Новосибирске».

По мнению священнослужителя, надеяться на очищение и исцеление дома в ванне — странно и несуразно.

«Очищается от грехов и освящается человек тогда, когда общается с Богом, раскаивается, работает над тем, чтобы исправить ошибки и старается жить по заповедям. А купание в ванной, равно как и купели, даже освященной, не избавляет от грехов и не лечит от болезней», — объяснил Дмитрий Сальников.

Протоиерей посоветовал сходить в церковь тем, кто желает отметить Крещение по церковным правилам, но без купания в проруби.

Ранее главврач скорой помощи Балабушевич рассказал, кому нельзя нырять в прорубь на Крещение. Он назвал болезни и состояния, при которых желательно не совершать омовение, а также порекомендовал готовиться к экстремальной нагрузке за несколько месяцев до Крещения.