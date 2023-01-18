Таксисты в Новосибирске резко подняли цены утром 18 января

Фото: Сиб.фм

Утром 18 января в Новосибирске резко поднялись цены на такси.

В Новосибирске утром в среду, 18 января, зафиксирован резкий рост цен на такси. Явных причин такого подорожания нет, так как на улице нет сильного мороза или пробок. На данный момент в городе нет заторов оценкой выше шести баллов.

По словам новосибирцев, в 8 утра стоимость заказа увеличилась более чем в два раза. Поездка, ранее стоившая 200-250 рублей сейчас может обойтись в 780 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что цены на такси в Новосибирске вырастут на 20% в 2023.