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Таксисты в Новосибирске резко подняли цены утром 18 января

Фото Таксисты в Новосибирске резко подняли цены утром 18 января
Фото Таксисты в Новосибирске резко подняли цены утром 18 января

Фото: Сиб.фм

Утром 18 января в Новосибирске резко поднялись цены на такси.

В Новосибирске утром в среду, 18 января, зафиксирован резкий рост цен на такси. Явных причин такого подорожания нет, так как на улице нет сильного мороза или пробок. На данный момент в городе нет заторов оценкой выше шести баллов.

По словам новосибирцев, в 8 утра стоимость заказа увеличилась более чем в два раза. Поездка, ранее стоившая 200-250 рублей сейчас может обойтись в 780 рублей.

Фото Таксисты в Новосибирске резко подняли цены утром 18 января 2

Ранее Сиб.фм сообщал, что цены на такси в Новосибирске вырастут на 20% в 2023.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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