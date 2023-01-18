В Новосибирске двое мужчин избили прохожего и украли у него валенки

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В Железнодорожном районе Новосибирска грабители напали на мужчину и украли валенки.

Ночью в отдел вневедомственной охраны поступило сообщение о драке на улице Челюскинцев в Новосибирске. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Они обнаружили мужчину, который стоял на месте происшествия босиком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 17 января.

По данным правоохранителей, на мужчину напали неизвестные и украли у него деньги с валенками. Потерпевший описал внешность преступников, после чего сотрудники заметили подозреваемых возле площадки автовокзала — один из них нес в руках валенки. Их задержали и доставили в отдел.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске мужчина украл из магазина новую обувь и рюкзак во время примерки.