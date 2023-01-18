В Новосибирске хирурги в пять раз уменьшили гигантский палец на ноге мальчика

Фото: ННИИТО

В Новосибирске хирурги НИИТО в пять раз уменьшили гигантский палец на стопе 10-летнего мальчика.

Хирургам новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна удалось в пять раз уменьшить гигантский палец на ноги 10-летнего мальчика с парциальным гигантизмом из села Каптырево Красноярского края, сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

По словам мамы мальчика, ребенок родился с этой патологией, хотя до трёх лет особых неудобств не испытывал. Но потом пальчик начал стремительно расти и смещать другие пальцы, начались проблемы с обувью.

«За 6 лет палец вырос в быстром темпе, приходилось обувь брать на 2 размера больше. Сын сильно переживал, прятал ногу, постоянно был в носках, стеснялся. Маленький был — запинался. Ему неудобно было, будто бы таскал ногу за собой. Очень сильно ждал операцию, чтобы дети больше над ним не смеялись. Даже обзывали его: «Нога черепашки ниндзя», — рассказала мама мальчика.

Сначала семья обратилась за помощью к местным врачам, но там им предлагали только ампутацию. А потом родители узнали о новосибирской клинике.

В сентябре 2022 года мальчика прооперировали хирурги под руководством доктора медицинских наук, заведующего ТО5 Игоря Пахомова. Ребенку укоротили фаланги пальца, а также выполнили кожную пластику.

Сейчас мальчик полностью восстановился, больше не испытывает проблем с обувью и ходьбой, а также избавился от психологических комплексов.

Ранее Сиб.фм сообщил, что в Новосибирске двое мужчин избили прохожего и украли у него валенки.