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В Новосибирске полицейские ищут открывшего стрельбу на Кирова водителя

Фото В Новосибирске полицейские ищут открывшего стрельбу на Кирова водителя
Фото В Новосибирске полицейские ищут открывшего стрельбу на Кирова водителя

Фото: скриншот "Инцидент Новосибирск"

Утром 18 января в Новосибирске, на пересечении улиц Кирова и Бориса Богаткова, водитель открыл огонь – полицейские устанавливают его личность.

Видео с конфликтом водителей на проезжей части перекрёстка улиц Кирова и Бориса Богаткова появилось в группе "Инцидент Новосибирск" в "ВК".

"Опа, с пистолетом!",

— прокомментировал происходящее очевидец инцидента.

В полиции в данных обстоятельствах сейчас разбираются. В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что устанавливаются личности участников конфликта. После того, как их установят и допросят, будет принято решение о возбуждении уголовного или административного дела.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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