В Новосибирске предприниматели создали ферму по разведению австралийских раков

Фото: "Экорыба Сибири"

Новосибирские предприниматели создали ферму для разведения экзотических австралийских раков.

По информации BFM-Новосибирск, в Черепановском районе региона началась работа по созданию фермы для разведения австралийских красноклешневых раков. Такие раки крупнее сибирских и растут в четыре раза быстрее.

Идея проекта принадлежит рыбоводческой компании «Экорыба Сибири», разводящей зеркального карпа, белого амура, осетровые виды рыб, а также содержащей Исследовательский центр аквакультуры НГАУ. Раковая ферма будет частью рыбоводного комплекса.

«Мы начали работу в 2022 году. В 2023 планируем выпускать раков в пруды – специально созданные открытые водоемы. Если наш рак за четыре года вырастает только до 60 граммов, то австралийский за один год – до 120 граммов и больше. Наше лето по температуре ему вполне подходит», — рассказал учредитель компании Андрей Матяхин.

Специалист отметил что скоротечность сибирского лета предполагает несколько этапов разведения раков: до определенного размера их будут выращивать в закрытых бассейнах, а потом уже высаживать в пруды

Предприниматели считают, что сибирскому рынку не хватает собственных раков, выловленных в естественных водоемах. На протяжении последних лет в регион поставляли раков из Казахстана, но сейчас объем поставок существенно сократился. Создающаяся новосибирская ферма по разведению австралийских раков может занять освободившуюся нишу.

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