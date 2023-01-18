13 жителей Новосибирской области выиграли по миллиону рублей в лотерею

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13 новосибирцев выиграли по 1 миллиону рублей, купив на почте лотерейные билеты.

Пресс-служба Почты России сообщила, что 13 жителей Новосибирской области выиграли по миллиону в 14 тираже «Мечталлиона» «Национальной Лотереи». Каждый билет обошёлся счастливчикам в 100 руб.

Четыре выигрышных билета клиенты Почты купили в Новосибирске, а еще девять — в почтовых отделениях Искитима, Карагата, Куйбышева, а также сёл Стеклянное, Довольное, Баклуши и Карасёво.

Новосибирская область стала лидером в Сибирском федеральном округе по количеству миллионных выигрышей. Всего в Сибири по итогам новогоднего тиража 39 человек, купивших лотерею на почте, получат по миллиону рублей.

Билеты тиражных и бестиражных лотерей продаются во всех почтовых отделениях

Новосибирской области. Проверить на выигрыш билет бестиражной лотереи можно сразу после его покупки. Розыгрыши по тиражным лотереям проходят ежедневно и еженедельно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в селе под Новосибирском ввели карантин из-за бешеной енотовидной собаки. Кроме того, появлялась информация, что в Новосибирске хирурги в пять раз уменьшили гигантский палец на ноге мальчика.