В Новосибирске супруги незаконно обналичивали деньги предпринимателей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске мужа с женой осудят за незаконную банковскую деятельность без лицензии.

Прокуратура НСО обвинила супругов из Новосибирска в ведении незаконной банковской деятельности без лицензии и получении крупного дохода.

С 2012 года по 2021 год муж и жена оказывали предпринимателям услуги по сбору наличных денежных средств и их переводу без открытия банковских счетов за денежное вознаграждение в размере от 2 до 6% от суммы перевода, сообщили в пресс-службе ведомства.

За свои махинации новосибирцы заработали более 13 миллионов рублей, часть из которых они легализовали, купив коммерческую недвижимость почти за 3 миллиона рублей по договору долевого участия.

Уголовное дело будет рассмотрено в Центральном районном суде.

Ранее Сиб.фм сообщил, что в аэропорту Омска проверят задержку рейса в Новосибирск.