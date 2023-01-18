Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

экономика общество проиcшествия

В Новосибирске супруги незаконно обналичивали деньги предпринимателей

Фото В Новосибирске супруги незаконно обналичивали деньги предпринимателей
Фото В Новосибирске супруги незаконно обналичивали деньги предпринимателей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске мужа с женой осудят за незаконную банковскую деятельность без лицензии.

Прокуратура НСО обвинила супругов из Новосибирска в ведении незаконной банковской деятельности без лицензии и получении крупного дохода.

С 2012 года по 2021 год муж и жена оказывали предпринимателям услуги по сбору наличных денежных средств и их переводу без открытия банковских счетов за денежное вознаграждение в размере от 2 до 6% от суммы перевода, сообщили в пресс-службе ведомства.

За свои махинации новосибирцы заработали более 13 миллионов рублей, часть из которых они легализовали, купив коммерческую недвижимость почти за 3 миллиона рублей по договору долевого участия.

Уголовное дело будет рассмотрено в Центральном районном суде.

Ранее Сиб.фм сообщил, что в аэропорту Омска проверят задержку рейса в Новосибирск.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

прокуратура
мошенничество
Мужщина и женщина
махинации
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16967
Обращение Путина 18 января 2023: о чем объявит президент
14750
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
11703
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10510
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
9133
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8127
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8081
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты