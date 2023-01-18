В Новосибирске супруги незаконно обналичивали деньги предпринимателей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм
В Новосибирске мужа с женой осудят за незаконную банковскую деятельность без лицензии.
Прокуратура НСО обвинила супругов из Новосибирска в ведении незаконной банковской деятельности без лицензии и получении крупного дохода.
С 2012 года по 2021 год муж и жена оказывали предпринимателям услуги по сбору наличных денежных средств и их переводу без открытия банковских счетов за денежное вознаграждение в размере от 2 до 6% от суммы перевода, сообщили в пресс-службе ведомства.
За свои махинации новосибирцы заработали более 13 миллионов рублей, часть из которых они легализовали, купив коммерческую недвижимость почти за 3 миллиона рублей по договору долевого участия.
Уголовное дело будет рассмотрено в Центральном районном суде.
Ранее Сиб.фм сообщил, что в аэропорту Омска проверят задержку рейса в Новосибирск.
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