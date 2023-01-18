В Новосибирске волонтеры прекратили поиски пропавшего 19-летнего парня

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Пропавшего в Новосибирске 19-летнего молодого человека нашли живым.

Спустя 5 дней после исчезновения в Новосибирске нашёлся живым 19-летний Сергей Самкович. Об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Молодой человек сам пришёл домой, не объясняя, где был эти 5 дней. Об этом сообщили представители «Лиза Алерт» корреспонденту «АиФ-Новосибирск».

Известно, что Сергея объявили пропавшим 12 января после конфликта с родственниками. Молодой человек является верующим, часто посещает храмы, а также ранее пропадал на непродолжительное время, но всегда возвращался — как и в этот раз.

Ранее поисковики-волонтёры помогли вернуть домой убежавшего на улице 8-летнего мальчика. Ребёнка благодаря расклеенным листовкам нашёл прохожий, связался с матерью и привез к ней домой.