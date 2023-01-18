В Новосибирской области выросла популяция лосей и косуль

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В Новосибирской области впервые за 16 лет отмечается увеличение популяции особей лося и косуль.

В Новосибирской области проводят учет животных на закрепленных территориях, общедоступных охотничьих угодьях, а также на особо охраняемых природных территориях регионального значения.

Уже удалось установить, что за последние 16 лет в новосибирских лесах стало в два раза больше косуль сибирских, а также замечен четырехкратных прирост особей лося, пишет ЧС-инфо.

По результатам мониторинга за численностью охотничьих ресурсов за последнее десятилетие на особо охраняемых природных территориях регионального значения – государственных природных заказников отмечается рост численности лося (2006 год — 538 особей, 2022 год — 1964 особи) и косули сибирской (с 3812 особей 2006 года до 6559 особей 2022 года).

Напомним, в Новосибирске контактный зоопарк показал жизнь своих питомцев зимой.