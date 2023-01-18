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В зоне СВО погиб многодетный новосибирец с позывным "Молодой"

Фото В зоне СВО погиб многодетный новосибирец с позывным "Молодой"
Фото В зоне СВО погиб многодетный новосибирец с позывным "Молодой"

Семья мобилизованного Петра Леонова из Новосибирской области узнала о его гибели из сообщений в ватцап. Он скончался от ранения 14 января.

Петра Леонова призвали по частичной мобилизации 23 сентября. До этого он собирался отравиться на спецоперацию добровольцем. Хотел «прикрыть» молодых парней, которые еще не видели жизни. Но из-за медицинской волокиты отправился на СВО только после повестки.

На линию соприкосновения попал вместе с братом Сергеем, даже в один отряд — в разведгруппу. Петру дали позывной "Молодой". Он был одним из старших среди бойцов и они решили так пошутить. Прозвище быстро «прицепилось», сменив настоящее имя.

Фото В зоне СВО погиб многодетный новосибирец с позывным

Петр любил звонить домой родным. Он часто связывался с семьей через незнакомые номера. На Новый год звонил три раза.

Фото В зоне СВО погиб многодетный новосибирец с позывным

Его дочь Ирина узнала о гибели отца 14 января. С утра, первым делом, решила посмотреть сообщения в "вацапе". Большому количеству сообщений сначала не придала значения.

"Я утром зашла, как обычно тик-токи поскидывали. Я не стала смотреть, но потом будто меня черт дернул прочитать все сообщения", — поделилась она

В самом конце переписки девушку ждало страшное сообщение — отец погиб 14 января. Об этом написала ее тетя, которой позвонил брат Петра Сергей.

Последними словами сибиряка стали: "Всё, всё, всё" — он умер на руках брата после осколочного ранения от артиллерия противника.

Родственники Петра Леонова пока не получили в Минобороны официальных подтверждений гибели мужчины. В военкомате посоветовали уточнять информацию в Ростовской области.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске опубликованы 18 фото военнослужащих, погибших в зоне СВО.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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