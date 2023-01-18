Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество проиcшествия

Воспитанник школы-интерната под Новосибирском Евгений Машуков погиб на СВО

Фото Воспитанник школы-интерната под Новосибирском Евгений Машуков погиб на СВО
Фото Воспитанник школы-интерната под Новосибирском Евгений Машуков погиб на СВО

Фото: Администрация Куйбышевского района

Выпускник интерната из Новосибирской области Евгений Машуков погиб в зоне СВО.

В среду, 18 января, в администрации Куйбышевского района Новосибирской области сообщили о гибели воспитанника районной школы-интерната Евгения Машукова. Он погиб на территории действия специальной военной операции.

Евгению Машукову был 31 год. После окончания школы-интерната в 2008 году он учился на механизатора в ПУ-8.

Земляки отзываются о Евгении как об общительном человеке с любовью к спорту.

С погибшим попрощаются 18 января в городе Куйбышев в прощальном зале на улице Каинская, 168. Церковная панихида пройдёт с 11:00 до 12:00.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в зоне СВО погиб многодетный новосибирец с позывным "Молодой". Он умер на руках брата после осколочного ранения от артиллерии противника.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14691
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
11649
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
10450
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
10222
Обращение Путина 18 января 2023: о чем объявит президент
9107
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8111
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8060
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты