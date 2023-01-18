Воспитанник школы-интерната под Новосибирском Евгений Машуков погиб на СВО

Фото: Администрация Куйбышевского района

Выпускник интерната из Новосибирской области Евгений Машуков погиб в зоне СВО.

В среду, 18 января, в администрации Куйбышевского района Новосибирской области сообщили о гибели воспитанника районной школы-интерната Евгения Машукова. Он погиб на территории действия специальной военной операции.

Евгению Машукову был 31 год. После окончания школы-интерната в 2008 году он учился на механизатора в ПУ-8.

Земляки отзываются о Евгении как об общительном человеке с любовью к спорту.

С погибшим попрощаются 18 января в городе Куйбышев в прощальном зале на улице Каинская, 168. Церковная панихида пройдёт с 11:00 до 12:00.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в зоне СВО погиб многодетный новосибирец с позывным "Молодой". Он умер на руках брата после осколочного ранения от артиллерии противника.