Врач назвал признаки перелома носа

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По словам врача Алексея Рахманова, первым симптомом является кровотечение.
К главным признакам перелома носа относятся кровотечение, отек, мешающий дышать, и боль. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал врач-рентгенолог Талдомской ЦРБ Алексей Рахманов. По словам врача, облегчить боль поможет холодный компресс.
«В первую очередь симптомами перелома носа являются деформация носа, кровотечение, боль. В любом случае будет трудно дышать из-за отека. Облегчить симптомы поможет любой доступный холод», — объяснил медик.
Рахманов уточнил, что после этого следует незамедлительно обратиться к хирургу или травматологу.
Напомним, лор объяснила, в каком случае требуется прокол носа.
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