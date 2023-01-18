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Врач назвал признаки перелома носа

Фото Врач назвал признаки перелома носа
Фото Врач назвал признаки перелома носа

Freepik, authors: triocean

По словам врача Алексея Рахманова, первым симптомом является кровотечение.

К главным признакам перелома носа относятся кровотечение, отек, мешающий дышать, и боль. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал врач-рентгенолог Талдомской ЦРБ Алексей Рахманов. По словам врача, облегчить боль поможет холодный компресс.

«В первую очередь симптомами перелома носа являются деформация носа, кровотечение, боль. В любом случае будет трудно дышать из-за отека. Облегчить симптомы поможет любой доступный холод», — объяснил медик.

Рахманов уточнил, что после этого следует незамедлительно обратиться к хирургу или травматологу.

Напомним, лор объяснила, в каком случае требуется прокол носа.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

врач
симптомы
нос
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