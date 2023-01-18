Врач назвала противопоказания для купания в проруби на Крещение

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

По словам врача Надежды Чернышевой, отказаться от купания следует простудившимся или недавно выздоровевшим людям.

Воздержаться от крещенский купаний в православный праздник Крещения следует простудившимся или недавно выздоровевшим, а также россиянам с хроническими заболеваниями. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, даже кратковременное захождение в холодную воду может навредить людям с различными заболеваниями.

«Если чувствуется озноб, недомогание, кашель, насморк или только что вы переболели ОРВИ или гриппом, было обострение хронического заболевания, точно в прорубь лесть нельзя. При хронических заболеваниях купание в проруби противопоказано», — объяснила врач-терапевт.

Также Чернышева напомнила, что категорически запрещено окунаться в прорубь в нетрезвом виде, так как алкогольное опьянение сбивает все настройки организма, плохо влияет на его способность регулировать тонус сосудов и может привести к печальным последствиям.

Напомним, врач запретил беременным женщинам окунаться в прорубь на Крещение.