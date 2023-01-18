Врач рассказала, почему у героя «Титаника» не было шансов выжить в воде

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По словам врача Ольги Чирковой, главный герой фильма «Титаника» Джек не мог выжить в финале из-за переохлаждения.

Главный герой фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» по имени Джек не мог пережить крушение судна из-за переохлаждения. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru заявила заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы врач-терапевт Ольга Чиркова. Она считает, что ни у кого из оставшихся в воде пассажиров не было шансов выжить из-за низкой температуры вод Северной Атлантики.

«У оставшихся в воде пассажиров не было шансов выжить. При температуре около нуля шанс выжить есть максимум в течение часа», — высказала свою точку зрения медик.

Чиркова отметила, что в день крушения «Титаника» температура воды опустилась до -2,2 градуса по Цельсию, при которой переохлаждение организма происходит с молниеносной скоростью.

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