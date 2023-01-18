Врачи в Новосибирске зафиксировали десятки случаев кори

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У жителей Новосибирской области фиксируют рост заболеваемости корью.

В Новосибирской области распространяется корь. Инфекционной болезнью заразились уже 45 человек. Об этом сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова.

Из 45 случаев заболевания корью только 17 — у детей, хотя и считается, что корь — «детская» болезнь. Часто дети действительно заболевают первыми, но затем инфекция перекидывается на их родителей, если они не вакцинированы от кори.

Повышенная заболеваемость корью фиксируется в Новосибирской области в ноября 2022 года, уточнила Лада Самойлова. По её словам, возбудитель болезни завезён из среднеазиатской страны.

После каждого сообщения об очаге заражения проводится дополнительная вакцинация, которая должна замедлить или остановить распространение болезни. Так, в декабре сообщалось о 19 случаях заражения, и вакцину получили 650 человек, потенциально контактирующих с переносчиками кори.

Вспышки заболеваемости корью — регулярное для Новосибирской области явление. Так, в феврале 2019 года корь выявляли у 39 жителей региона, а к концу марта эпидемиологи сообщали уже о 85 очагах заражения. Все заболевшие не были привиты.

Ранее Сиб.фм сообщал, кто является «нулевым пациентом» вспышки кори в НСО в 2022 году.

Вакцинировать население области от кори планируют до 1 февраля 2023 года. Корь сопровождается сыпью и обычно проходит тяжело. Её осложнения — пневмония, отит, ларингит, трахеобронхит, стоматит.