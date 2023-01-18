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Якутский циклон принесёт в Новосибирск мороз до -30 градусов

Фото Якутский циклон принесёт в Новосибирск мороз до -30 градусов
Фото Якутский циклон принесёт в Новосибирск мороз до -30 градусов

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске под воздействием циклона из Якутии сильно похолодает.

В Новосибирске в ближайшие выходные похолодает до -30 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По данным синоптиков, резкое похолодание обусловлено движением циклона из Якутии. Уже в конце текущей рабочей недели температура воздуха опустится. Днём в субботу, 21 января, будет солнечно, а температура может упасть до -30 градусов. Впрочем, уже в понедельник, 23 января, холода отступят и потеплеет до -10 градусов.

В четверг, 19 января, в Новосибирской области откроют для омовения 29 прорубей, их них 6 в пределах столицы региона. Синоптики назвали ожидаемую температуру воды в них. Во всех водоёмах со стоячей водой температура составит +0..+1 градус. В водоёмах с проточной водой — например, в Оби — будет чуть теплее: +3..+4 градуса.

Ранее Сиб.фм публиковал карту купелей в Новосибирске и график их работы.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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