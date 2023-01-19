Депутат Антонов из Новосибирска не смог окунуться в купель в Донецке

Фото и видео со страницы Ростислава Антонова в "ВК"

Находящийся в Донецке депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов не смог окунуться в прорубь из-за отмены Крещенских купаний в городе.

Новосибирский депутат Ростислав Антонов в 2023 году вынужден был нарушить традицию и отказаться от купания в проруби на Крещение. Сейчас народный избранник находится с гуманитарной миссией в Донецке, где из-за обстрела ВСУ власти не стали открывать крещенские купели.

"В этом году в связи с сильными обстрелами Донецка были отменены крещенские купания. Однако ВСУ предприняло все возможные усилия, чтобы у дончан была возможность искупаться в проруби", — рассказал депутат в соцсетях.

По словам Антонова, украинские войска с самого утра ведут обстрел реки Кальмиус. В результате на поверхности водоёма образовались огромные отверстия.

"Вот сейчас за моей спиной осколки льда — это прилет от украинских снарядов. Они ведут вот такую "работу" по разрушению стратегического объекта ", — сказал депутат.

Напомним, 19 января тысячи новосибирцев пришли к освящённым купелям на Крещение. По словам горожан, этот ритуал приносит им здоровье и бодрость духа.