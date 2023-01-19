Девушка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Новосибирске и скрылась

Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске на пешеходном переходе неизвестная автомобилистка сбила пенсионерку и скрылась.

В среду, 18 января, в Октябрьском районе Новосибирска на пешеходном переходе возле остановки Высоцкого, на пожилую женщину наехал автомобиль неустановленной марки, а позже скрылся, сообщил «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на внучку пострадавшей Ирину.

По словам девушки, за рулем сбившего ее бабушку авто также была женщина, а сама пострадавшая не помнит детали происшествия из-за шока.

«‎Она чуть её не переехала. Бабушка попала под капот — она невысокого роста, машина большая. Девушка-водитель ей помогла встать и по-быстрому уехала»‎, — отметила Ирина.

Пенсионерка пострадала и пребывала в состоянии шока до 22:00 того-же дня, однако серьезных травм у нее нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начали судить врача за смерть пациентки из-за салфетки.