Пенсионерка принесла заключенному сыну наркотики в банке с мороженым

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Мать заключенного тюменца пыталась пронести в тюрьму наркотические вещества, используя для прикрытия банку с мороженым.
В Тюменскую исправительную колонию №2 пытались передать наркотики. Мать одного из заключенных принесла на встречу с ним банку с мороженым, где были спрятаны запрещенные вещества, пишет МегаТюмень.
«В ходе досмотра 67-летней пенсионерка, сотрудники отдела безопасности с помощью служебной собаки обнаружили и изъяли сверток, хитро спрятанный в банке с мороженым», – рассказали в УФСИН России по региону.
Экспертиза показала, что в пакете было 27 грамм растительных наркотиков. Сейчас по данному факту проводится следственная проверка.
Напомним, в Забайкалье возбудили уголовное дело на 5 больниц после смерти пациентки.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают