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общество

Пенсионерка принесла заключенному сыну наркотики в банке с мороженым

Фото Пенсионерка принесла заключенному сыну наркотики в банке с мороженым
Фото Пенсионерка принесла заключенному сыну наркотики в банке с мороженым

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мать заключенного тюменца пыталась пронести в тюрьму наркотические вещества, используя для прикрытия банку с мороженым.

В Тюменскую исправительную колонию №2 пытались передать наркотики. Мать одного из заключенных принесла на встречу с ним банку с мороженым, где были спрятаны запрещенные вещества, пишет МегаТюмень.

«В ходе досмотра 67-летней пенсионерка, сотрудники отдела безопасности с помощью служебной собаки обнаружили и изъяли сверток, хитро спрятанный в банке с мороженым», – рассказали в УФСИН России по региону.

Экспертиза показала, что в пакете было 27 грамм растительных наркотиков. Сейчас по данному факту проводится следственная проверка.

Напомним, в Забайкалье возбудили уголовное дело на 5 больниц после смерти пациентки.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

наркотики
заключенные
тюрьма
мороженое
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