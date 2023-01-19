Пенсионерка принесла заключенному сыну наркотики в банке с мороженым

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мать заключенного тюменца пыталась пронести в тюрьму наркотические вещества, используя для прикрытия банку с мороженым.

В Тюменскую исправительную колонию №2 пытались передать наркотики. Мать одного из заключенных принесла на встречу с ним банку с мороженым, где были спрятаны запрещенные вещества, пишет МегаТюмень.

«В ходе досмотра 67-летней пенсионерка, сотрудники отдела безопасности с помощью служебной собаки обнаружили и изъяли сверток, хитро спрятанный в банке с мороженым», – рассказали в УФСИН России по региону.

Экспертиза показала, что в пакете было 27 грамм растительных наркотиков. Сейчас по данному факту проводится следственная проверка.

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