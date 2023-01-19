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общество

Диетолог перечислила полезные продукты в рационе при гриппе и ОРВИ

Фото Диетолог перечислила полезные продукты в рационе при гриппе и ОРВИ
Фото Диетолог перечислила полезные продукты в рационе при гриппе и ОРВИ

Freepik, authors: VioletaStoimenova

По словам диетолога Елены Соломатиной, при гриппе и ОРВИ следует употреблять больше продуктов с витаминами С и D.

При простуде не стоит мучать себя диетой и лишать полезных жиров. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, при гриппе и ОРВИ следует пить больше жидкости и есть продукты, содержащие витамины A, C и D.

«Витамин D и цинк необходимы для нормальной деятельности иммунной и нервной системы. Много цинка содержится в морепродуктах и в говяжьей печени», — поделилась врач.

Диетолог отметила, что в рационе заболевшего также должны быть овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб и крупы.

«Помимо овощей и фруктов, берем клюкву, бруснику, чернику, голубику. Они оказывают противовоспалительное действие», — добавила диетолог.

Напомним, диетолог назвала сочетание продуктов для восстановления печени после новогодних застолий.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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