Диетолог перечислила полезные продукты в рационе при гриппе и ОРВИ

Freepik, authors: VioletaStoimenova
По словам диетолога Елены Соломатиной, при гриппе и ОРВИ следует употреблять больше продуктов с витаминами С и D.
При простуде не стоит мучать себя диетой и лишать полезных жиров. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, при гриппе и ОРВИ следует пить больше жидкости и есть продукты, содержащие витамины A, C и D.
«Витамин D и цинк необходимы для нормальной деятельности иммунной и нервной системы. Много цинка содержится в морепродуктах и в говяжьей печени», — поделилась врач.
Диетолог отметила, что в рационе заболевшего также должны быть овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб и крупы.
«Помимо овощей и фруктов, берем клюкву, бруснику, чернику, голубику. Они оказывают противовоспалительное действие», — добавила диетолог.
Напомним, диетолог назвала сочетание продуктов для восстановления печени после новогодних застолий.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают