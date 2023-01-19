«Единственное видео»: личность попутчика убитого отца трёх детей с Первомайки пока не установили

Коллаж Сиб.фм: использованы фото с личной страницы Михаила Кравченко в социальной сети "ВКонтакте" и скриншот с камеры видеонаблюдения

В социальных сетях появилось видео мужчины, с которым убитый отец трёх детей Михаил Кравченко из Новосибирска возвращался домой. Однако пока его личность так и не установлена – есть только версии.

Видео, на кадрах которого Toyotа Porte подъезжает на парковку, и из неё выходят двое мужчин, появилось в социальных сетях. Предположительно, в зону камер видеонаблюдения попал тот самый попутчик, который может иметь отношение к убийству Михаила Кравченко.

Видео может содержать сцены курения. Курение вредит вашему здоровью.

Полицейские распространили эту видеозапись в надежде на то, что в деле появятся новые свидетели. Как выяснил корреспондент Сиб.фм, следователи проверили все возможные камеры, которые расположены по маршруту следования из Чанов и до Первомайского района Новосибирска.

«Это единственное видео, на которое попал автомобиль Toyotа Porte в 5-6 числах января. Личность попутчика Михаила пока так и не установили. Есть надежда, что кто-то его узнает, или видел Кравченко в обществе этого мужчины», – рассказал Сиб.фм источник, близкий к следствию.

Попутчик из Чанов

Это преступление до сих пор обсуждает вся Первомайка: до того не вяжется образ отличного семьянина с полученной бандитской пулей. Как рассказывает администратор паблика «Моя Первомайка» Светлана Харузина, столько добрых комментариев в адрес героев постов ещё не поступало.

«Некоторые люди, которых я даже не знаю, в очереди в супермаркете дергают за рукав и спрашивают: «как там Катя?» За эти две недели эта трагедия облетела уже весь район. Все в шоке», – рассказала Сиб.фм Светлана Харузина.

Сейчас, по одной из версий, автомобиль Михаила, попавший в зону видеокамеры 5 января, остановился около небольшого магазинчика на трассе около Чанов. Пока отец трёх детей отлучился, мужчина в ушанке нервно курит.

«Я предполагаю, что мужчина в шапке — попутчик Миши, который ехал с ним откуда-то из Чанов. Была информация, что он искал, кого в город подкинуть в чатах Чанов где-то»,

- говорит администратор паблика «Моя Первомайка» Светлана Харузина.

То, что Михаил Кравченко отметился в пабликах Чанов корреспондент Сиб.фм уже писал, но он искал парнтёров для своего проекта «Фотомаркетинг». Мужчина в ушанке на видео не очень похож на фотографа.

Именно от того, как быстро установят его личность, будет зависеть и раскрытие этого преступления. Всех, кому что-либо известно об этом происшествии просят звонить по телефонам: 232-18-05, 232-18-13, 89134882750.

Напомним, предположительно, Михаила Кравченко застрелили 5 или 6 января в Первомайском районе на парковке у дома №3 по улице Шмидта в собственном автомобиле. Он возвращался из командировки из рабочего поселка Чаны и пропал. Жена забила тревогу 6 числа. Позже нашли его мобильник, а тело Михаила обнаружили только на следующий день.