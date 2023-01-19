Группа "ВИС" прокомментировала уголовное дело против "Экологии-Новосибирск"

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В группу компаний "ВИС", в которую входит региональный мусорный оператор "Экология-Новосибирск", прокомментировали уголовное дело о мошенничестве.

Региональный оператор по вывозу ТКО «Экология-Новосибирск» пока не получал уведомлений о возбуждении уголовного дела. Об этом изданию РБК-Новосибирск сообщили в группе компаний «ВИС».

18 января прокуратура Новосибирской области распространила информацию об уголовного деле в отношении неустановленных лиц, подозреваемых в особо крупном размере при организации вывоза мусора. В частности сообщалось, что ущерб составил 30 миллионов рублей.

В надзорном ведомстве отметили, что в материалах дела фигурируют Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области и компания ООО «Экология — Новосибирск», которые в 2018 году заключили соглашение.

По версии следователей, неустановленные лица из числа руководителей ООО «Экология — Новосибирск» заведомо знали, что не будут исполнять в полном объеме договорные обязательства. Сообщается также, что от граждан и юрлиц регоператор по вывозу мусора получил 1 миллиард рублей, которые впоследствии были перечислены аффилированному юридическому лицу.